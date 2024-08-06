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Подробиці ракетного удару по Харкову: на цей час п’ять постраждалих
Удар в Шевченківському районі Харкова.
Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ракета влучила по території житлової забудови в Шевченківському районі міста. Внаслідок удару пошкоджена будівля однієї із поліклінік, десятки багатоповерхівок та автомобілів.
Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно, зазначає Синєгубов.
На місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.