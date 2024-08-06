Під Харковом чоловік розстріляв з автомата двох знайомих: деталі вбивства в Пісочині

3 серпня в селищі Пісочин на території гаражного кооперативу було знайдено два тіла з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці встановили та затримали підозрюваного.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, троє чоловіків разом вживали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний схопив автомат АК-74, заряджений бойовими патронами, який мав при собі, і здійснив не менше 14 пострілів у бік своїх опонентів.

Від отриманих травм 43-річний та 58-річний чоловіки загинули на місці. Зловмисник втік з місця злочину, однак правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини справи. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости