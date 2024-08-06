Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:59
Просмотров: 96

У Харкові з-під завалів на місці ракетного ударі дістали п’ятьох постраждалих

У Харкові з-під завалів на місці ракетного ударі дістали п’ятьох постраждалих

Вранці 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Зафіксовано влучання у район житлової забудови. Попередньо, постраждали восьмеро цивільних осіб, серед них восьмимісячний хлопчик.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру – будівлю лікувального закладу, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі.

В зруйнованій будівлі сталася пожежа. Вогнеборцями з-під завалів врятовано п’ятеро людей. Триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 