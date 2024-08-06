Сегодня 16:11
Просмотров: 58
Внаслідок ДТП у Харкові постраждали водій авто та 9-рячний хлопчик
6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна сталося зіткнення автомобіля Peugeot 308 та Fiat Doblo.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області
Внаслідок аварії легкі травми отримав водій та малолітній пасажир Peugeot. Постраждалих із забоями доставили до лікарні.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.