Внаслідок ДТП у Харкові постраждали водій авто та 9-рячний хлопчик

6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна сталося зіткнення автомобіля Peugeot 308 та Fiat Doblo.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Внаслідок аварії легкі травми отримав водій та малолітній пасажир Peugeot. Постраждалих із забоями доставили до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости