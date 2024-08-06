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У будинках в районі ракетного удару по Харкову припинене газопостачання

У будинках в районі ракетного удару по Харкову припинене газопостачання

На місці ракетного удару по Шевченківському району Харкова працювала газова аварійно-диспетчерська служба

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Фахівці обстежили газові мережі в радіусі епіцентру вибуху: було виявлено пошкодження газопроводів. Витоки газу локалізували.

Для безпеки мешканців постраждалих будинків тимчасово припинено газопостачання. 

Роботи на місці обстрілу тривають.

Агентство Телевидения Новости

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