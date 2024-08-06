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У будинках в районі ракетного удару по Харкову припинене газопостачання
На місці ракетного удару по Шевченківському району Харкова працювала газова аварійно-диспетчерська служба
Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».
Фахівці обстежили газові мережі в радіусі епіцентру вибуху: було виявлено пошкодження газопроводів. Витоки газу локалізували.
Для безпеки мешканців постраждалих будинків тимчасово припинено газопостачання.
Роботи на місці обстрілу тривають.