Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову збільшилася до десяти

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району міста 6 серпня. До медиків звернулися ще дві жінки. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких 8-місячне немовля.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За медичною допомогою звернулись ще дві жінки віком 39 і 55 років, які зазнали поранень. Раніше повідомлялося, що 69-річна і 36-річна жінки, а також 8-місячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще четверо жінок віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік зазнали поранень.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру – будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Також пошкоджень зазнали понад 25 автомобілів.

Агентство Телевидения Новости