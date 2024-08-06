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Зеленський повідомив про одного загиблого та 12 постраждалих у Харкові

Зеленський повідомив про одного загиблого та 12 постраждалих у Харкові

Внаслідок ракетного удару по Харкову 6 серпня загинула одна людина. Ще 12 постраждали.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 серпня.

У Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами перебувають люди.

«Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким», – сказав Зеленський.

Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

Агентство Телевидения Новости

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