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У Харкові затримано зловмисника: побив перехожого палицею по голові

У Харкові затримано зловмисника: побив перехожого палицею по голові

У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень незнайомцю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Біля одного з розважальних закладів в Шевченківському районі Харкова зловмисник наніс тілесні ушкодження іншому чоловіку. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Інформація про побиття чоловіка надійшла до Харківського районного управління поліції № 3 ввечері 5 серпня. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що біля розважального закладу між 44-річним потерпілим та порушником раптово виник конфлікт.

Під час сварки зловмисник завдав потерпілому кілька ударів по голові дерев’яною палицею. Нападником виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.

6 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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