У Харкові затримано зловмисника: побив перехожого палицею по голові
У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень незнайомцю.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Біля одного з розважальних закладів в Шевченківському районі Харкова зловмисник наніс тілесні ушкодження іншому чоловіку. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Інформація про побиття чоловіка надійшла до Харківського районного управління поліції № 3 ввечері 5 серпня. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що біля розважального закладу між 44-річним потерпілим та порушником раптово виник конфлікт.
Під час сварки зловмисник завдав потерпілому кілька ударів по голові дерев’яною палицею. Нападником виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.
6 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.