На Харківщині отримав вирок підприємець, який допомагав окупантам вивозити українське зерно до рф

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд заочно визнав винним 56-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою та господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень строком на 15 років з конфіскацією майна.

Засуджений — мешканець селища Великий Бурлук, директор підприємства, яке спеціалізується на вантажних перевезеннях. Прокурори довели, що під час окупації населеного пункту він провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресоркою, перереєструвавши підприємство відповідно до законодавства рф і фактично допомагаючи загарбникам викрадати зерно.

Навесні 2022 року в тісній взаємодії з окупаційною адміністрацією колаборант налагодив механізм вивезення українською врожаю до рф.

Підприємець повідомив підлеглим співробітникам-водіям про нові маршрути: соняшник і пшеницю з територій Великобурлуцької та Вовчанської об’єднаних територіальних громад перевозили до рф, зокрема бєлгородської області.

Обвинувальний вирок виніс Машівський районний суд Полтавської області.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости