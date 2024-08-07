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У Харкові судитимуть трьох чоловіків, які зламували акаунти соцмереж і продавали їх у даркнеті

У Харкові судитимуть трьох чоловіків, які зламували акаунти соцмереж і продавали їх у даркнеті

У квітні 2023 року 32-річний мешканець Кіровоградської області розробив схему «заробітку» на зламі акаунтів користувачів соцмереж, зокрема Instagram. До свого плану він залучив інших виконавців – 33-річного вінничанина та 29-річного жителя Київської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Комунікація між поплічниками, розподіл обов’язків та обговорення тонкощів роботи відбувались онлайн.

Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, зловмисники отримували доступ до облікових записів користувачів. Зламані акаунти обвинувачені продавали у даркнеті, переважно іншим шахрайським угрупованням, які використовували їх у своїй протиправній діяльності.

У ході обшуків, проведених за місцями мешкання та реєстрації ділків, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронної комунікаційної системи, що призвело до витоку інформації, а також несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Обвинувачених судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Чоловікам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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