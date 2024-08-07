У Харкові на шість років тюрми засудили колаборантку з Ізюма

Жителька міста Балаклія під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно обійняла керівну посаду в окупаційній адміністрації. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала методистом у відділі культури.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Навесні 2022 року колаборантка, маючи релевантний професійний досвід і необхідні навички, стала «начальником отдела культуры, молодежи и спорта Балаклейского территорального управления Изюмского района Харьковской области».

Прибічниця окупантів забезпечувала роботу відділу – займалась підбором кадрів, затверджувала плани роботи, штатні розписи, табелі обліку робочого часу тощо. Вона брала участь у нарадах спільно з представниками окупаційної адміністрації та виконувала вказівки вищого керівництва.

Крім того, жінка організовувала культурно-масові заходи, зокрема фестивалю «руське поле», свято, присвячене Дню прапора рф, а також заходу, присвяченого дню заснування міста Балаклія.

Під час судового розгляду колаборантка свою вину не визнала. Вона зазначила, що працювала в окупаційній адміністрації під примусом, оскільки російські військові застосовували щодо неї фізичне насильство, при цьому наголосила, що жодних керівних посад не займала, а була «спеціалістом». Усі документи підписувала нібито під погрозами і заробітної плати не отримувала.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 54-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 10 років.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости