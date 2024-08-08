Пошкоджене дроном службове авто та удари по об’єктах інфраструктури: дані поліції Харківщини за добу

Упродовж доби 7 серпня під обстрілами військових рф перебували Куп’янський, Харківський, Ізюмський райони. Поліцейські Харківщини здійснили 14 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 19 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Обстріли Харківщини 8 серпня

Близько 1:10 ворог завдав удару по селу Калинове безпілотником. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння. Без постраждалих.

Близько 01:30 війська рф завдали ударів за межами села Піски Радьківські: сталося загоряння лісової підстилки. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріли Харківщини 7 серпня

У Куп’янську ворожий дрон влучив у службовий автомобіль. Без постраждалих.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» в с. Глушківка горіла трава на площі 30 кв. м. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

В Чугуєві дві російські ракети влучили по території лісу. Без постраждалих.

Село Світличне: військові рф завдали удару поблизу населеного пункту. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.

Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 7 серпня поліцейські вивезли з території Куп’янського району чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости