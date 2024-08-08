Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла в рф – Bloomberg

Вторгнення близько 1000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька. Вперше з часів Другої світової війни армія іншої країни вторглася на територію росії.

Про це написало Bloomberg у четвер, 8 серпня, повідомляє Фокус.

«Похмурий путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності», — пишуть журналісти.

На тлі повідомлень про бої поблизу ключової російської станції на останньому маршруті трубопроводу до Європи через Україну зросли європейські ціни на газ. Попри все, постачання газу продовжується.

Україна поки не коментувала цю операцію або її цілі. Bloomberg зазначає, що серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікаючий маневр, покликаний зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.

У Білому домі заявили, що прагнуть отримати «краще розуміння» ситуації від Києва, а також додали, що Україна не порушила правил США щодо використання американської зброї на території росії.

«Цей епізод показав крихкість оборони російського кордону зі зростаючою кількістю її солдатів, які воюють в Україні. Це підняло український моральний дух. А також підірвало ретельно сконструйований Кремлем образ путіна як захисника простих росіян», — йдеться в матеріалі.

Тим часом у росії Z-пабліки повідомляють, – «у Суджі вже є перший «котел»: в оточення попали 2 батальйони російської армії».

Агентство Телевидения Новости