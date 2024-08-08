Ситуація на фронті: на Харківському напрямку окупанти атакували чотири рази

Оперативна інформація станом на 16.00 08.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.

Агентство Телевидения Новости