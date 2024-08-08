Окупанти зменшили застосування керованих авіабомб на Харківщині – Синєгубов

Якщо раніше за добу фіксували від 30 до 60 КАБів, то зараз російськими військами випущено лише кілька авіабомб та дві ракети

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про оперативну ситуацію в області в ефірі «Єдиних новин».

«Констатуємо значну меншу кількість застосування керованих авіабомб. Якщо раніше за добу фіксували від 30 до 60 КАБів, то зараз випущено лише кілька авіабомб та дві ракети», – зазначив Синєгубов.

Водночас розмірковуючи стосовно початку навчального року, голова ОВА зауважив, що у прикордонних територіях освітній процес має відбуватись у захисних спорудах.

Загалом нині влада регіону зосередилася на тому, щоб розбудовувати мережу безпечних укриттів, де діти зможуть навчатися діти офлайн.

Він додав, що учні матимуть можливість обрати дистанційну форму навчання.

«Маємо надію, що безпекова ситуація дозволить нам з 1 вересня 2024 року відновити змішаний або офлайн-формат навчання у двох районах Харківської області. Планується відкриття 3 дошкільних та 12 закладів загальної середньої освіти у Красноградському районі, а також 22 дошкільних та 18 закладів загальної середньої освіти у Лозівському районі, що дозволить повернутися до навчання 16 000 дітям», – наголосив заступник директора департаменту освіти й науки ХОВА Андрій Васильєв.

Агентство Телевидения Новости