На Харківському напрямку окупанти атакували один раз, бій досі триває

Оперативна інформація станом на 16:00 9.08.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один – триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбницька армія наступала у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сили оборони зупинили вісім атак, наразі відбивають атаку росіян біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 12 – наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак відбито, ще дві – тривають.Крім цього, загарбники завдали вісім авіаударів, скинувши 16 КАБів, по Костянтинівці та Торецьку.

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Агентство Телевидения Новости