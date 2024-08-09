Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні ще до того, як складе присягу.

Про це повідомляє УНІАН.

В інтерв’ю Breitbart News політик сказав, що знає обох президентів і вірить у здатність домовитися про мир.

«Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено», – додав Трамп.

Він запевняє, що віцепрезидент Камала Гарріс буде «продовжувати» війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність втягне світ у глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей.

«Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі», – заявив політик.

Трамп сподівається, що в разі перемоги домовиться про «мирну угоду», яка покладе край війні, в період між виборами 5 листопада та інавгурацією 20 січня 2025 року.

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