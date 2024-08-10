Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

9 серпня поліцейські здійснили 46 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 23 кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

9 серпня військові рф завдали удари з РСЗВ по селищу Слобожанське. Пошкоджено приватний будинок. Дістав поранення цивільний чоловік.

Село Ізюмське росіяни атакували з РСЗВ. Внаслідок обстрілу на своєму подвір’ї дістав поранення цивільний чоловік і від отриманих травм помер на місці події.

Пошкоджено приватний будинок.

Окупанти задали удари з РСЗВ по місту Куп’янськ. Пошкоджено два приватних будинки.

По місту Харків окупанти застосували ФАБ-250/500 з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу дістав поранення цивільний чоловік. Зруйновано будівлю навчального закладу.

Селище Золочів росіяни обстріляли з РСЗВ «Ураган». Пошкоджені вісім житлових будинків, знищено гараж, легковий автомобіль, пошкоджені господарчі споруди, будівля лікарні, лінії газо та електромереж.

10 серпня у селі Івашки внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.Дістав поранення цивільний чоловік.

У селі Гороховатка через обстріл росіян пошкоджено три житлові будинки, приміщення дитячого садка, автомобіль.

У селі Першотравневе внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок. Загинули жінка та чоловік. З-під завалів рятувальники деблокували пораненого чоловіка. Його доставили в лікарню.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости