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Окупанти готові на зрив наступу на Харківщину заради захисту Курської області

Окупанти готові на зрив наступу на Харківщину заради захисту Курської області

Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками й нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню України в Курську область.

Як йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), наразі росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту, повідомляє УНІАН.

Однак у Курській області вже діють частини Північного угруповання військ, задіяного для наступальної операції на Харківську область.

Як зазначають аналітики, на момент початку українського вторгнення в Курській області діяли російські призовники, прикордонники ФСБ і бійці чеченських підрозділів спецпризначенців «Ахмат», що діють під командуванням МО росії. Водночас як пишуть аналітики, російське військове командування незабаром перекинуло сили з оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецпризначенців, спецназ (ГРУ), Сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ «Ахмат», що діє у складі МО Росії, 1-й корпус армії Донецької народної республіки (АК ДНР) та колишніх співробітників групи Вагнера в Курську область для захисту від подальшого наступу України й відвоювання території.

«Можливо, російське військове командування наразі перекидає в Курську область більш досвідчені та краще оснащені передові частини зі сходу або півдня України, але для прибуття таких частин у Курську область, найімовірніше, знадобиться додатковий час», – зазначають в ISW.

На думку аналітиків, це означає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступу на Харківщині є необхідною жертвою для протистояння українському вторгненню.

Агентство Телевидения Новости

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