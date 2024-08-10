Окупанти готові на зрив наступу на Харківщину заради захисту Курської області

Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками й нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню України в Курську область.

Як йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), наразі росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту, повідомляє УНІАН.

Однак у Курській області вже діють частини Північного угруповання військ, задіяного для наступальної операції на Харківську область.

Як зазначають аналітики, на момент початку українського вторгнення в Курській області діяли російські призовники, прикордонники ФСБ і бійці чеченських підрозділів спецпризначенців «Ахмат», що діють під командуванням МО росії. Водночас як пишуть аналітики, російське військове командування незабаром перекинуло сили з оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецпризначенців, спецназ (ГРУ), Сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ «Ахмат», що діє у складі МО Росії, 1-й корпус армії Донецької народної республіки (АК ДНР) та колишніх співробітників групи Вагнера в Курську область для захисту від подальшого наступу України й відвоювання території.

«Можливо, російське військове командування наразі перекидає в Курську область більш досвідчені та краще оснащені передові частини зі сходу або півдня України, але для прибуття таких частин у Курську область, найімовірніше, знадобиться додатковий час», – зазначають в ISW.

На думку аналітиків, це означає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступу на Харківщині є необхідною жертвою для протистояння українському вторгненню.

Агентство Телевидения Новости