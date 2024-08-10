Кількість загиблих внаслідок нічного удару по Харківщині збільшилася

58-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого удару по селу Першотравневе Борівської СТГ, помер у лікарні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

О 3:30 зс рф вдарили по селу Першотравневе Борівської СТГ. Зруйновано житловий будинок, в якому перебували люди.

З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — чоловіка 24 років та 80-річної жінки.

58-річного чоловіка ушпиталено до лікарні, в який він помер від травм.

Агентство Телевидения Новости