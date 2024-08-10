Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:24
Просмотров: 55

До кордону з Україною Білорусь перекине Іскандери та Полонези

До кордону з Україною Білорусь перекине Іскандери та Полонези

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на видання Белта.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на «здійснення маршів у призначені райони». 

Також він звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. У Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів. 

За словами Лукашенка, ввечері 9 серпня військово-повітряні сили й протиповітряна оборона Білорусі була переведена у підвищену бойову готовність.

Він заявив, що о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони «було знищено кілька цілей» над територією Білорусі.

Лукашенко додав, що над Білоруссю було знищено частину цілей, а решту було «передано» рф. Дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.

Лукашенко також заявив, що «без відповіді будь-які провокації не залишаться».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 