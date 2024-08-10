До кордону з Україною Білорусь перекине Іскандери та Полонези

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на видання Белта.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на «здійснення маршів у призначені райони».

Також він звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. У Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів.

За словами Лукашенка, ввечері 9 серпня військово-повітряні сили й протиповітряна оборона Білорусі була переведена у підвищену бойову готовність.

Він заявив, що о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони «було знищено кілька цілей» над територією Білорусі.

Лукашенко додав, що над Білоруссю було знищено частину цілей, а решту було «передано» рф. Дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.

Лукашенко також заявив, що «без відповіді будь-які провокації не залишаться».

Агентство Телевидения Новости