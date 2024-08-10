Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: врятовано літнього чоловіка

10 серпня о 15:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі житлової п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

До місця виклику виїхали 2 оперативні відділення ДСНС. По прибуттю вогнеборці встановили, що в одній з кімнат горів диван, на якому знаходився 59-річний чоловік.

Він не міг самостійно пересуватися за станом здоров’я і встиг отримати легке отруєння чадним газом. Вогнеборці негайно винесли чоловіка на свіже повітря, врятувавши йому життя.

Площа пожежі склала пів квадратного метра. Вогонь був ліквідований вже о 15:31.

Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність при поводженні з вогнем.

Агентство Телевидения Новости