Пожежа на Харківщині у п’ятиповерховому гуртожитку: загинула 17-річна дівчина

10 серпня о 14:48 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому гуртожитку в місті Зміїв Чугуївського району Харківщини.

Горіла кімната на 5-му поверсі, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, площа пожежі складала 18 м кв. В коридорі 3-го поверху та поверхами вище спостерігалось сильне задимлення. Відразу було прийняте рішення про евакуацію людей.

Під час проведення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалась вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом.

Під час проведення евакуаційних заходів вогнеборці вивели на свіже повітря 9 мешканців гуртожитку.

Пожежу вдалось локалізувати о 15:20 та загасити повністю о 16:16.

Причина її виникнення встановлюється.

Агентство Телевидения Новости