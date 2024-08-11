На Харківщині окупанти зосередили зусилля на Вовчанську: зафіксовано шість атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 серпня. 900 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, 73 авіаційних ударів, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Битиця, Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі – в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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