Окупанти скинули чотири КАБи на залізничні та енергетичні об’єкти Харківського району

10 серпня о 23:45 окупанти скинули чотири КАБи на селище Козача Лопань Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок масованого обстрілу зруйновано об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури, пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих.

Наразі у селищі відсутній зв’язок та частково немає електроенергії у тій частині, де вона до останнього обстрілу ще була.

Профільні служби та місцева адміністрація працюють над ліквідацією наслідків.

Агентство Телевидения Новости