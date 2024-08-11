Загинув цивільний, розбиті будівлі та пожежі: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

10 серпня поліцейські здійснили 27 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 16 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 серпня внаслідок ворожого обстрілу касетним боєприпасом села Лісна Стінка загинув цивільний чоловік. Пошкоджено п’ять приватних будинків.

По селищу Золочів військові рф завдали два ракетних удари. Зруйновано будівлю освітнього закладу, дев’ять приватних домоволодінь.

Внаслідок ворожого артобстрілу у селі Курилівка пошкоджено два житлові будинки.

У селі Митрофанівка російським обстрілом пошкоджено два житлові будинки.

З артилерії окупанти завдали удари по селу Одноробівка. Пошкоджено автомобіль.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрону пошкоджено автомобіль.

Через обстріл з РСЗВ з боку військових рф у селищі Борова горить лісова підстілка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 10 серпня поліцейські вивезли з Чугуївського району 11 людей.

Агентство Телевидения Новости