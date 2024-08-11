Армія рф била по Харківщині з РСЗВ «Град» та ракетами Х-35: дані прокуратури

11 серпня близько 8:00 війська рф обстріляли село Олександрівка Золочівської громади Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та будівлі фермерського господарства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Гострої реакції на стрес зазнав 77-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці. За попередніми даними, російська армія вдарила по селу з РСЗВ «Град».

Також в ніч на 11 серпня зс рф завдали два ракетні удари по селищу Золочів Богодухівського району. Частково зруйновано будівлю дитячої спортивної школи, пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. Без постраждалих.

За попередніми даними, з виявлених на місці події уламків, ворожа атака була здійснена ракетами типу Х-35.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости