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На Сумщині загинув 19-річний десантник з Харківської області
6 серпня в бою з окупантами поблизу населеного пункту Басівка Сумської області загинув командир відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону Олександр Базалицький.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
«Дитинство хлопця пройшло в селі Довжик, після школи він закінчив Харківське кулінарне училище, хотів працювати кухарем», – розповіли в селищній раді
На військову службу Олександр пішов за контрактом у травні 2024 року.
Захисникові було 19 років.