На Сумщині загинув 19-річний десантник з Харківської області

6 серпня в бою з окупантами поблизу населеного пункту Басівка Сумської області загинув командир відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону Олександр Базалицький.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Дитинство хлопця пройшло в селі Довжик, після школи він закінчив Харківське кулінарне училище, хотів працювати кухарем», – розповіли в селищній раді

На військову службу Олександр пішов за контрактом у травні 2024 року.

Захисникові було 19 років.

Агентство Телевидения Новости