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Бійці 3 ОШБр утилізують на Харківщині росіян з озброєнням та транспортом

Бійці 3 ОШБр утилізують на Харківщині росіян з озброєнням та транспортом

У 3-ій окремій штурмовій бригаді показали роботу батальйону безпілотних систем по окупантах на Харківщині.

Відео опубліковано в Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Це свіжі кадри полювання на гвинтах від Третьої штурмової. Бійці уразили ворожі сховки із мінометами та знайшли ще декілька – з автотранспортом ворога», – йдеться в повідомленні.

Спалені бліндажі, чергова «буханка» та російська піхота, яку наздогнали бригадні FPV – це мінус жива сила, укріплення та логістика окупантів на передовій.

Агентство Телевидения Новости

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