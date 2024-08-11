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Бійці 3 ОШБр утилізують на Харківщині росіян з озброєнням та транспортом
У 3-ій окремій штурмовій бригаді показали роботу батальйону безпілотних систем по окупантах на Харківщині.
Відео опубліковано в Телеграм-каналі 3 ОШБр.
«Це свіжі кадри полювання на гвинтах від Третьої штурмової. Бійці уразили ворожі сховки із мінометами та знайшли ще декілька – з автотранспортом ворога», – йдеться в повідомленні.
Спалені бліндажі, чергова «буханка» та російська піхота, яку наздогнали бригадні FPV – це мінус жива сила, укріплення та логістика окупантів на передовій.