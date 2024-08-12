Бійці 3 ОШБр знищили на Харківщині купу ворожої техніки та понад 60 окупантів за тиждень

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади порахували знищені за тиждень російські розвідувальні й ударні дрони, а також ворожу техніку та озброєння на Харківському напрямку.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Так, підрозділи бригади знищили два БпЛА Supercam, сім дронів ZALA, два «Орлани» і чотири «Ланцети». Також ліквідували російський комплекс спостереження «Муром-П» та окопні РЕБи.

За шість днів у живій силі окупанти отримали ще понад шість десятків двохсотих і 160 росіян залишилися трьохсотими.

Бійці 3 ОШБр спалили дві бойові броньовані машини, пошкодили й знищили по дві одиниці мото- і квадроциклів росіян. Утилізували два 120-мм міномети, уразили гаубицю Д-30 і СПГ «Спис». Розбили переправу.

Агентство Телевидения Новости