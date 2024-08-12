Харківський та Куп’янський напрямки: зафіксовано дев’ять боєзіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 серпня. Триває 901 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема, в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з яких завершено, два – ще тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости