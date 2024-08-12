Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:12
Просмотров: 46

На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджена газова дільниця та транспорт газовиків

На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджена газова дільниця та транспорт газовиків

Внаслідок обстрілів ворогом житлового сектору у Харківській області пошкоджено приміщення однієї з районних газових дільниць. У іншій громаді – спецтранспорт газовиків.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Фахівці Харківської філії «Газмережі» ремонтні роботи.

Минулого тижня ворожі снаряди залишили без газопостачання понад 500 родин. Наразі подача газу відновлена до 496 осель. Частину ремонтів у багатоквартирних та приватних будинках вдалось провести без відключення домівок.

Локалізація аварій проведена у трьох районах області – Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 