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На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджена газова дільниця та транспорт газовиків
Внаслідок обстрілів ворогом житлового сектору у Харківській області пошкоджено приміщення однієї з районних газових дільниць. У іншій громаді – спецтранспорт газовиків.
Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».
Фахівці Харківської філії «Газмережі» ремонтні роботи.
Минулого тижня ворожі снаряди залишили без газопостачання понад 500 родин. Наразі подача газу відновлена до 496 осель. Частину ремонтів у багатоквартирних та приватних будинках вдалось провести без відключення домівок.
Локалізація аварій проведена у трьох районах області – Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському.