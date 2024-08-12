На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджена газова дільниця та транспорт газовиків

Внаслідок обстрілів ворогом житлового сектору у Харківській області пошкоджено приміщення однієї з районних газових дільниць. У іншій громаді – спецтранспорт газовиків.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Фахівці Харківської філії «Газмережі» ремонтні роботи.

Минулого тижня ворожі снаряди залишили без газопостачання понад 500 родин. Наразі подача газу відновлена до 496 осель. Частину ремонтів у багатоквартирних та приватних будинках вдалось провести без відключення домівок.

Локалізація аварій проведена у трьох районах області – Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському.

Агентство Телевидения Новости