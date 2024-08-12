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У Золочевській громаді на Харківщині внаслідок обстрілів знеструмлені кілька сіл

У Золочевській громаді на Харківщині внаслідок обстрілів знеструмлені кілька сіл

У селищі Золочів Харківської області відновили електропостачання для 3200 абонентів, які залишилися без світла через ворожі обстріли.

Про це повідомили в Харківобленерго

Енергетики з п’ятниці працювали над відновленням електропостачання.

«Обстріли тривали три ночі поспіль, з четверга. Було знеструмлено дві третини селища. Нашим спеціалістам вдалося заживити споживачів, проте через новий обстріл, який стався вчора вдень, у громаді ще залишаються без світла декілька населених пунктів», – начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

Агентство Телевидения Новости

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