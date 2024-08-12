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У районі Вовчанська прикордонники виявили та знищили російський дрон «Ланцет»

У районі Вовчанська прикордонники виявили та знищили російський дрон «Ланцет»

На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони бригади «Гарт» уразив повітряну ціль загарбників на Вовчанському напрямку. Днями розрахунок зенітної установки збив ворожий безпілотний баражуючий боєприпас «Ланцет».

Про це повідомили в ДПСУ.

«Влучний вогонь наших бійців з ЗУ-23-2 розібрав БпЛА окупантів буквально «на молекули», – йдеться в повідомленні.

Залишки ударного дрона вкрили чималу ділянку соняшникового поля.

Агентство Телевидения Новости

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