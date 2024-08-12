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Армія рф вдарила по Харківщині північнокорейською ракетою

Армія рф вдарила по Харківщині північнокорейською ракетою

12 серпня близько 18:30 зс рф завдали ракетних ударів по Богодухівському району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі Москаленки Богодухівської громади пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. У Богодухові пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки. Без постраждалих.

З вилучених уламків однієї з ракет правоохоронцями попередньо встановлено її тип: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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