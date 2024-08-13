Зазворюваність на коронавірус в Україні зросла в шість разів

В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус, що в шість разів перевищує показники у червні. У стаціонарах перебуває понад 2500 захворілих.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише видання LB.ua.

У стаціонарах країни нині перебуває трохи більше ніж 2500 пацієнтів із діагностованим COVID, тож навантаження на госпіталізацію не таке велике. Це нормальний показник для спалаху захворюваності.

Зростання захворюваності наразі є і в інших країнах, зокрема США та країнах Євросоюзу. Країни, які звітували про підйом, ідентифікували, що це підштам «Омікрону» FliRT – підвид, який не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

Показники в Україні ще не свідчать про початок епідсезону чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на окремих територіях. Зазвичай в Україні спалах захворюваності був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів «омікрону».

За словами головного санітарного лікаря, щоб зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію. До груп ризику належать люди з супутніми захворюваннями і вагітні, а також медики, освітяни і працівники сфери обслуговування.

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