У Вовчанську окупанти облаштовують нові точки евакуації особового складу

На Харківщині у місті Вовчанськ окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

В районі Вовчанська від початку цієї доби триває чотири бойових зіткнення.

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заведення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення втрат.

У районі населеного пункту Стариця ворог провів заміну бойової охорони на позиціях та провів евакуаційні заходи.

Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Також ворог завдав одного авіаудару, використавши два КАБи в районі населеного пункту Малі Проходи.

Окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та 384 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 71 особа.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійських системи,7 автомобілів,3 одиниці спеціальної техніки,18 БпЛА.

Знищено: 90 укриттів особового складу противника, два місця зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости