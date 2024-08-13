Циркуни потрапили в експериментальний проєкт відновлення населених пунктів

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів.

Як пише LB.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

«На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення», – зазначив прем’єр.

Він зауважив, що це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.

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