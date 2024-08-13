Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:17
Просмотров: 60

Циркуни потрапили в експериментальний проєкт відновлення населених пунктів

Циркуни потрапили в експериментальний проєкт відновлення населених пунктів

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів.

Як пише LB.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

«На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення», – зазначив прем’єр.

Він зауважив, що це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 