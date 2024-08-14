У Харкові вночі затримали п’яного водія, який запропонував патрульним хабар

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, на вулиці Конопляній патрульна поліція зупинила авто Mercedes за порушення комендантської години.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Порушнику було повідомлено, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США за не притягнення до відповідальності.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости