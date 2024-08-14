Продаж трансформаторів за завищеними цінами: викрито схему заволодіння понад 12,5 млн грн «Харківобленерго»

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго».

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Схема розкрадання коштів була реалізована під час закупівлі енергетичного обладнання для «Харківобленерго», а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Йдеться про продаж АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Агентство Телевидения Новости