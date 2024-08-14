У Харкові судитимуть двох колаборанток, які працювали на ворога у Куп’янську

Під час окупації Купʼянська 58-річна місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Вона обійняла посаду «исполняющей обязанности делопроизводителя сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности Управления жилищно-комунального хозяйства» в окупаційній адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній проакуратурі.

Колаборантка підтримувала комунікацію з комунальними підприємствами, займалася веденням документообігу російською мовою тощо.

Друга підозрювана – 55-річна жителька Купʼянська, яка теж будувала «карʼєру» під час захоплення міста зс рф. Вона стала «исполняющей обязанности специалиста сектора бухгалтерского учета и контроля Управления финансов». Жінка займалась веденням бухгалтерського обліку, нарахуванням заробітної плати працівникам окупаційної адміністрації.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Червонозаводського районного суду обвинувальні акти стосовно двох жінок за фактами вчинення ними колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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