За підозрою в заволодінні 12,5 млн грн затримали екскерівника «Харківобленерго»

НАБУ і САП затримали екскерівника «Харківобленерго» за підозрою в заволодінні понад 12,5 млн грн.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Антикорупційні органи повідомляють про затримання співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторів та лічильників.

За даними ЦПК, затримали в.о. голови правління «Харківобленерго» з 2020 по 2024 роки Костянтина Логвиненка та керівника комерційного підприємства. За даними слідства, схема полягала у продажі заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Нагадаємо, ще одного колишнього посадовця «Харківобленерго» Віталія Тєлєгіна засудили до 5 років позбавлення волі за розкрадання майже 20 млн грн. Зараз він переховується.

Агентство Телевидения Новости