Окупанти з артилерії обстріляли Козачу Лопань

Сьогодні близько 8:00 окупанти завдали ударів по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу сталася пожежа на території двох житлових будинків загальною площею у 152 кв. м.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Різного ступеня руйнацій зазнали до десяти приватних домоволодінь – два з яких суттєво, господарчі споруди та одна цивільна автівка.

Постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці.

Агентство Телевидения Новости