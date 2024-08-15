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Окупанти з артилерії обстріляли Козачу Лопань
Сьогодні близько 8:00 окупанти завдали ударів по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу сталася пожежа на території двох житлових будинків загальною площею у 152 кв. м.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Різного ступеня руйнацій зазнали до десяти приватних домоволодінь – два з яких суттєво, господарчі споруди та одна цивільна автівка.
Постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці.