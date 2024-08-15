Окупанти скинули два КАБи на Золочів: постраждали шестеро людей, зокрема 12-річна дитина

15 серпня військові рф завдали ударів двома керованими авіабомбами по селищу Золочів Харківської області. Шестеро людей дістали поранення та гостру реакцію на стрес, зокрема 12-річна дитина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, дитячий садок, магазини, понад 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди. Сталася пожежа.

За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Осколкові та вибухові поранення дістали дві жінки. Їх доставили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та два чоловіки. Щодо 12-річного хлопця вирішується питання щодо госпіталізації.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости