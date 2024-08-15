Харківська поліція затримала мотоцикліста з підробленими документами

У Харкові на дорожній станції патрульної поліції зупинили мотоцикл Suzuki для перевірки. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу захисні елементи не відповідали стандартам, спосіб нанесення тексту був також не друкарським. Також, перевіривши свідоцтво про реєстрацію за базою даних, було встановлено, що за наданим документом зареєстрований інший транспортний засіб.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости