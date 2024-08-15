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У Харкові поліцейські притягнули до відповідальності домашнього тирана

У Харкові поліцейські притягнули до відповідальності домашнього тирана

14 серпня до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про те, що в квартирі по проспекту Людвіга Свободи чоловік поводить себе агресивно, нецензурно лається та ображає жінку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські виявили у квартирі 44-річного чоловіка, який здійснював психологічне насильство щодо 45-річної співмешканки.

Стосовно кривдника поліцейські склали протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Агентство Телевидения Новости

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