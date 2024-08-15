Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго»

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.

Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.

Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.

А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.

Наразі про підозру повідомили:

в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;приватному оцінювачу;керівнику комерційного підприємства.

Агентство Телевидения Новости