Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 111

Двоє загиблих, п’ятеро поранених: наслідки авіаударів по підприємству та ліцею на Харківщині

Двоє загиблих, п’ятеро поранених: наслідки авіаударів по підприємству та ліцею на Харківщині

15 серпня близько 15:20 зс рф завдали авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відбулось загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв. м. Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей – дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані – працівники підприємства.

Також пошкоджено будівлю ліцею.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 