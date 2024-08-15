Двоє загиблих, п’ятеро поранених: наслідки авіаударів по підприємству та ліцею на Харківщині

15 серпня близько 15:20 зс рф завдали авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відбулось загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв. м. Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей – дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані – працівники підприємства.

Також пошкоджено будівлю ліцею.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости