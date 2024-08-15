Харківський та Куп’янський напрямки: окупанти не припиняють атакувати позиції ЗСУ, триває шість боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 серпня. 904 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три – тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости