Два селища під Харковом на майже дві доби залишаться без води

У Харківському районі буде тимчасово припинено водопостачання абонентів населених пунктів Подвірки та Солоницівка з 13:00 15 серпня до 9:00 17 серпня.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Причина – проведення ремонтних робіт на водоводі D=1200 мм за адресою: Кільцева дорога, авторинок «Лоск».

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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